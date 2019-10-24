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Песков: о преемнике Путина в Кремле "никто не думает, все занимаются напряженной работой"

Представитель Кремля напомнил, что до следующих президентских выборов еще далеко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Гавриил Григоров/ТАСС

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. До завершения срока полномочий Владимира Путина в качестве президента еще достаточно долго, поэтому о его возможном преемнике в Кремле пока никто не думает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"До президентских выборов еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла, - сказал он. - Поэтому сейчас об этом [возможном преемнике] никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой".

Так представитель Кремля прокомментировал слова телеведущего Дмитрия Киселева о том, что Путин якобы постоянно занимается поиском возможного преемника.

Срок президентских полномочий Путина, вновь избранного на этот пост в 2018 году, истекает в 2024 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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