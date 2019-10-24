Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Россия поддерживает контакты со всеми общественно-политическими силами Ливии

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с главой МИД временного кабинета министров, действующего на востоке Ливии, Абдельхади аль-Хвейджем военно-политическую и гуманитарную обстановку

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился в Сочи с главой МИД временного кабинета министров, действующего на востоке Ливии, Абдельхади аль-Хвейджем, который принял участие в экономическом форуме Россия - Африка. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении российского дипведомства.

"В ходе состоявшейся беседы была обсуждена военно-политическая и гуманитарная обстановка в Ливии. С российской стороны подтверждена нацеленность на дальнейшее поддержание контактов со всеми общественно-политическими и региональными силами страны в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета Ливии, формирования дееспособных государственных институтов", - отметили в министерстве.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА. Вооруженное противостояние привело к гибели сотен людей, появлению тысяч беженцев и разрушению важных инфраструктурных объектов.

Теги
РоссияЛивияБогданов, Михаил ЛеонидовичСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
В Орске выбрали главу города
Им стал Василий Козупица
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС