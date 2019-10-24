Россия поддерживает контакты со всеми общественно-политическими силами Ливии

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился в Сочи с главой МИД временного кабинета министров, действующего на востоке Ливии, Абдельхади аль-Хвейджем, который принял участие в экономическом форуме Россия - Африка. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении российского дипведомства.

"В ходе состоявшейся беседы была обсуждена военно-политическая и гуманитарная обстановка в Ливии. С российской стороны подтверждена нацеленность на дальнейшее поддержание контактов со всеми общественно-политическими и региональными силами страны в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета Ливии, формирования дееспособных государственных институтов", - отметили в министерстве.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА. Вооруженное противостояние привело к гибели сотен людей, появлению тысяч беженцев и разрушению важных инфраструктурных объектов.