Песков: Путин руководствуется Конституцией в вопросах срока пребывания на высшем посту

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. В вопросе срока пребывания на высшем государственном посту президент РФ Владимир Путин руководствуется Конституцией России, а не возрастом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какой возраст Путин считает для себя предельным для работы на должности главы государства.

"Работа президента регламентируется Конституцией РФ, - напомнил представитель Кремля. - Видение у него [Путина] заключается в следовании Конституции".

Конституция РФ не устанавливает предельного возраста пребывания президента в должности. Основной закон запрещает лишь занимать этот пост лицам младше 35 лет. Также он ограничивает пребывание на должности президента РФ более чем двумя сроками подряд.