Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: Путин руководствуется Конституцией в вопросах срока пребывания на высшем посту

Конституция России не устанавливает предельного возраста пребывания президента в должности

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. В вопросе срока пребывания на высшем государственном посту президент РФ Владимир Путин руководствуется Конституцией России, а не возрастом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какой возраст Путин считает для себя предельным для работы на должности главы государства.

"Работа президента регламентируется Конституцией РФ, - напомнил представитель Кремля. - Видение у него [Путина] заключается в следовании Конституции".

Конституция РФ не устанавливает предельного возраста пребывания президента в должности. Основной закон запрещает лишь занимать этот пост лицам младше 35 лет. Также он ограничивает пребывание на должности президента РФ более чем двумя сроками подряд.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Дипмиссия России в Сеуле отметила некомпетентность местных СМИ в освещении полета ВКС РФ
Посольство России порекомендовало южнокорейским журналистам прекратить нагнетать страсти вокруг пролета российских военных самолетов в районе Корейского полуострова 22 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС