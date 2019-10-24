Песков назвал вывод незаконно находящихся в Сирии иностранных войск приоритетной целью

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Кремль уверен, что все иностранные военные, незаконно находящиеся в Сирии, должны покинуть эту страну.

"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии по просьбе сирийского руководства", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам.

Он подчеркнул: "Конечной целью является, естественно, полный вывод любых иностранных вооруженных сил, иностранных военных с территории Сирийской Арабской Республики". Эту позицию разделяют и Москва, и Дамаск, и эта цель является приоритетной в конечном итоге после полного политического урегулирования".

Песков также добавил, что при решении вопросов, связанных с доверием или недоверием друг другу сторон по урегулированию ситуации в Сирии стоит опираться на реальные дела.

"Нужно ориентироваться на ситуацию де-факто, на реальность", - сказал он. "Достаточно вспомнить ситуацию с курдами, которые, наверное, вряд ли склонны доверять обещаниям своих недавних ближайших партнеров", - добавил Песков.

Президент США Дональд Трамп в среду подтвердил намерение Вашингтона вывести войска из Сирии, заявив, что "пусть кто-то другой бьется за этот запятнанный кровью песок". При этом Трамп сообщил, что Соединенные Штаты намерены оставить нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии под своим контролем и затем решить, что с ними делать.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.