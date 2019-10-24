В Орске выбрали главу города

ОРЕНБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Депутаты Орского городского совета большинством голосов избрали в четверг главой города Василия Козупицу, с апреля 2019 года временно исполняющего полномочия мэра второго по величине муниципального образования Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Орска.

"Выборы прошли. 21 депутат голосовал, 21 голос был отдан за Василия Николаевича [Козупицу]. Инаугурация состоится в четверг вечером", - сказал собеседник агентства.

Депутаты горсовета выбирали главу из трех кандидатов. На пост претендовали пенсионер Валерий Назин, который с 1998 по 2018 год возглавлял Орское отделение Федеральной почтовой связи, бывший главный инженер ООО "ВТК Орск" Александр Сиюгалеев, а также Василий Козупица, являющийся исполняющим обязанности главы города.

Документы для участия в конкурсе на пост главы города Орска изначально поступили от четырех кандидатов. После этапа собеседований и представления программы развития города 18 октября гонку покинул работник Орского производственного отделения ПАО "МРСК Волги" Евгений Еремин.

Василий Козупица родился 15 сентября 1961 года в городе Новотроицке Оренбургской области. После окончания в 1983 году Оренбургского политехнического института работал мастером на Оренбургском заводе сверл, а после службы в армии и окончания в высшей школе КГБ проходил военную службу в органах государственной безопасности. С 2010 по 2015 годы - первый заместитель главы администрации города Орска, в 2015-2019 годах работал генеральным директором ООО "ОП Вымпел".

В апреле 2019 года ушел в отставку Андрей Одинцов, около 2,5 лет проработавший на посту главы города. При его работе городская администрация регулярно подвергалась критике со стороны еще прошлого губернатора Оренбургской области Юрия Берга.