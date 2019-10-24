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В Орске выбрали главу города

Им стал Василий Козупица

ОРЕНБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Депутаты Орского городского совета большинством голосов избрали в четверг главой города Василия Козупицу, с апреля 2019 года временно исполняющего полномочия мэра второго по величине муниципального образования Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Орска.

"Выборы прошли. 21 депутат голосовал, 21 голос был отдан за Василия Николаевича [Козупицу]. Инаугурация состоится в четверг вечером", - сказал собеседник агентства.

Депутаты горсовета выбирали главу из трех кандидатов. На пост претендовали пенсионер Валерий Назин, который с 1998 по 2018 год возглавлял Орское отделение Федеральной почтовой связи, бывший главный инженер ООО "ВТК Орск" Александр Сиюгалеев, а также Василий Козупица, являющийся исполняющим обязанности главы города.

Документы для участия в конкурсе на пост главы города Орска изначально поступили от четырех кандидатов. После этапа собеседований и представления программы развития города 18 октября гонку покинул работник Орского производственного отделения ПАО "МРСК Волги" Евгений Еремин.

Василий Козупица родился 15 сентября 1961 года в городе Новотроицке Оренбургской области. После окончания в 1983 году Оренбургского политехнического института работал мастером на Оренбургском заводе сверл, а после службы в армии и окончания в высшей школе КГБ проходил военную службу в органах государственной безопасности. С 2010 по 2015 годы - первый заместитель главы администрации города Орска, в 2015-2019 годах работал генеральным директором ООО "ОП Вымпел".

В апреле 2019 года ушел в отставку Андрей Одинцов, около 2,5 лет проработавший на посту главы города. При его работе городская администрация регулярно подвергалась критике со стороны еще прошлого губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

Теги
РоссияОренбургская область
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