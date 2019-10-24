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Обновлено 

Госдума поддержала отзыв заявления о признании комиссии в рамках Женевских конвенций

Замглавы МИД Сергей Вершинин отметил, что за время существования комиссии ее эффективное функционирование не началось, "она фактически не использовалась по прямому назначению"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла президентский законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола (протокол I) к Женевским конвенциям 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты президентом РФ Владимиром Путиным 17 октября. Как отмечается в пояснительных материалах, на основании статьи 90 протокола I учреждена международная комиссия по установлению фактов, в компетенцию которой "входят расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта международного характера, содействие путем оказания добрых услуг восстановлению уважительного отношения к Женевским конвенциям".

Согласно пояснительным документам, причиной отзыва заявления является то, что комиссия "с 1991 года фактически не выполняет своих функций", российского представителя в ее составе нет, но при этом есть риск злоупотребления комиссией своими полномочиями в политических целях. При этом РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос.

Как отметил, выступая на пленарном заседании, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, "за время существования комиссии ее эффективное функционирование, к сожалению, так и не началось, она фактически не использовалась по прямому назначению". "Большинство государств, в том числе ведущие державы, компетенцию комиссии так и не признали. Вместе с тем в нынешней обстановке возрастают риски злоупотребления в политических целях со стороны недобросовестных участников международного общения полномочиями по задействованию комиссии, вытекающими из международного гуманитарного права", - сказал замминистра.

По его словам, "отзыв заявления будет способствовать оптимизации, в том числе финансовой, участия России в деятельности международных структур". "Следует отметить, и это важно, что наше отношение к самому первому протоколу не меняется. Вопрос о его денонсации не ставится, а Россия, как и ранее, готова добросовестно выполнять содержащиеся в нем обязательства", - резюмировал Вершинин, заметив, возможность взаимодействия РФ с комиссией сохраняется.

Новость обновлена (13:17 мск) - добавлены комментарии замглавы МИД

Теги
РоссияВершинин, Сергей Васильевич
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