Путин назвал события в Ливии результатом "безответственной политики ряда государств"

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал события в Ливии результатом безответственных действий ряда государств и выразил надежду, что все страны будут способствовать восстановлению ливийской государственности. Об этом он заявил на саммите Россия - Африка.

"Мы все внимательно с большой тревогой следим за событиями, которые развиваются в вашей стране. Считаю, что то, что сейчас происходит, - результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушение международного права в Ливии, извратили соответствующую Резолюцию Совета Безопасности ООН в свое время", - заявил Путин, комментируя выступление премьер-министра правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа.

Путин пожелал скорейшего восстановления мира и правопорядка. "Уверен, что стремление к договоренности между всеми конфликтующими сторонами должно привести к восстановлению ливийской государственности. Мы все будем способствовать именно такому процессу", - заключил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия категорически не приемлет вмешательство во внутренние дела других государств. "Многое из того, что вы сказали, абсолютно созвучно нашей позиции, мы абсолютно не приемлем любое вмешательство под любым предлогом во внутренние дела независимых государств", - сказал Путин, обращаясь к президенту Мавритании Мохамеду ульд Газвани.

По словам Путина, последствия такой политики хорошо известны, в том числе, на примере Ливии. "Мы поддерживаем усилия "пятерки" государств по борьбе с экстремизмом", - заключил Путин.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА. Вооруженное противостояние привело к гибели сотен людей, появлению тысяч беженцев и разрушению важных инфраструктурных объектов.

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