Госдума ратифицировала соглашение об использовании военных систем спутниковой связи

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг ратифицировала соглашение об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, подписанное представителями правительств России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 6 июня 2018 года в Кызыле.

Данным рамочным соглашением предусмотрено, что использование и дальнейшее совершенствование военных систем спутниковой связи осуществляется в целях повышения надежности управления вооруженными силами государств-участников и организации связей взаимодействия между ними.

Для этого страны обязуются сотрудничать при создании новых спутниковых систем и использовании действующих космических аппаратов, а также делиться ресурсом пропускной способности новых спутниковых систем связи исходя из того, сколько участники соглашения тратят на космические военные аппараты.

Реализация соглашения также предусматривает создание интегрированной системы спутниковой связи военного назначения участников СНГ посредством развертывания ее национальных сегментов.

Координация реализации соглашения возлагается на совет министров обороны членов СНГ.