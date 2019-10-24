Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума ратифицировала соглашение об использовании военных систем спутниковой связи

Соглашения предусматривает, в частности, создание интегрированной системы спутниковой связи военного назначения участников СНГ посредством развертывания ее национальных сегментов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг ратифицировала соглашение об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, подписанное представителями правительств России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 6 июня 2018 года в Кызыле.

Данным рамочным соглашением предусмотрено, что использование и дальнейшее совершенствование военных систем спутниковой связи осуществляется в целях повышения надежности управления вооруженными силами государств-участников и организации связей взаимодействия между ними.

Для этого страны обязуются сотрудничать при создании новых спутниковых систем и использовании действующих космических аппаратов, а также делиться ресурсом пропускной способности новых спутниковых систем связи исходя из того, сколько участники соглашения тратят на космические военные аппараты.

Реализация соглашения также предусматривает создание интегрированной системы спутниковой связи военного назначения участников СНГ посредством развертывания ее национальных сегментов.

Координация реализации соглашения возлагается на совет министров обороны членов СНГ.

Теги
БелоруссияКазахстанКиргизияРоссия
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Эксперт: Кучма еще раз подтвердил, что Украина не собирается выполнять минские соглашения
Выполнение пунктов в сфере безопасности должно быть поэтапно синхронизировано с выполнением политической части минских соглашений, отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС