Член ЦИК назвал беспрецедентным число жалоб на муниципальных выборах в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Член ЦИК РФ Евгений Шевченко, прибывший в четверг на заседание Санкт-петербургской избирательной комиссии, назвал беспрецедентным число поступивших обращений, касающихся подготовки и проведения муниципальных выборов в Петербурге. По его словам, всего поступило 1333 обращения.

"Эти цифры беспрецедентные по количеству и качеству. Такого не было на муниципальных выборах практически никогда, даже в 2014 году было меньше жалоб, чем в 2019-м. ЦИК очень внимательно отслеживает и ждет соответствующих решений", - сказал Шевченко.

По его словам, большинство обращений поступило из Фрунзенского, Выборгского и Приморского районов Петербурга. Он также отметил, что около 220 исков по оспариванию результатов муниципальных выборов сейчас находятся на рассмотрении в судах.

"Обращения поступили почти из всех муниципалитетов, где выборы проходили", - добавил Шевченко.

В конце сентября в горизбиркоме сообщили о результатах муниципальных выборов Петербурга в 110 муниципальных округах. Избрано 1560 муниципальных депутатов, из них 959 (61,5%) выдвинуты партией "Единая Россия", 259 (16,6%) - в порядке самовыдвижения, 108 (6,9%) - партией "Справедливая Россия", 72 (4,6%) - КПРФ, еще 31 (2%) - ЛДПР. Также, по данным комиссии, избран 81 представитель партии "Яблоко" (5,2%) и 42 представителя Партии роста (2,7%), в 2014 году от данных партии не был избран ни один кандидат.

Также горизбирком отмечал, что намерен продолжить совместную с ЦИК РФ и правительством Петербурга работу, направленную на реформирование избирательной системы.