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Глава Кировской области заявил о готовности возглавить реготделение "Единой России"

Игорь Васильев отметил, что имеет16-летний стаж партийной работы

КИРОВ, 24 октября. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что готов возглавить региональное отделение партии "Единая Россия".

В настоящее время секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" является экс-мэр города Кирова, спикер областного законодательного собрания Владимир Быков, который, по данным пресс-службы кировского парламента, намерен досрочно сложить с себя полномочия депутата и покинуть должность председателя заксобрания на пленарном заседании 25 октября. 8 ноября в Кирове пройдет ежегодная конференция реготделения "Единой России", где в том числе планируют рассмотреть вопрос ротации руководящих органов.

"Мы заявили программу социально-экономического развития, которую <…> проводим. Есть очевидные успехи, строятся школы, детские сады, только за последние полтора года мы построили 21 детский сад благодаря национальным проектам и грамотной работе депутатского корпуса, в котором большинство представляет "Единую Россию", с бюджетом. Чтобы продолжать эту программу эффективно, я для себя принял решение о возможности возглавить региональное отделение [партии "Единая Россия]", - сказал Васильев на встрече премьер-министра РФ, председателя партии Дмитрия Медведева с главами субъектов РФ - кандидатами в секретари региональных отделений "Единой России".

Губернатор отметил, что имеет 16-летний стаж партийной работы, в том числе с 2003 по 2004 год руководил управлением по инвестиционной деятельности Центрального исполнительного комитета "Единая Россия".

Васильев вступил в должность губернатора Кировской области 19 сентября 2017 года, набрав на выборах 64,03% голосов избирателей.

Теги
РоссияВасильев, Игорь ВладимировичКировская область
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