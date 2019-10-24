Володин пригласил спикера парламента Исландии посетить Россию

СТРАСБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя альтинга (парламента) Исландии Стейнгримура Сигфуссона посетить Россию. Встреча спикеров прошла на полях конференции председателей парламентов ЕС.

"Площадка Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) дает свои результаты, мы можем видеться чаще, хотя было бы правильно, чтобы мы более активно выстраивали отношения между нашими национальными парламентами. Надеемся, что встреча заложит основы наших дальнейших отношений, мы сможем лучше друг друга понимать, строить отношения между нашими парламентами в интересах наших стран", - сказал Володин в ходе встречи.

Стейнгримур Сигфуссон заявил, что рад возвращению России в ПАСЕ. Он добавил, что отношения между РФ и Исландией "всегда были хорошими".

Володин пригласил исландского коллегу в Россию, предложив обсудить вопросы, представляющие интересы двух стран. "Мы вместе работаем в арктическом совете, вам было бы правильно посетить Россию. Я вас приглашаю", - отметил спикер Госдумы.

"Большое спасибо. Я посмотрю, смогу ли я в ближайшее время посетить вашу страну, я заинтересован в активизации наших отношений", - сказал спикер парламента Исландии.

Открывшаяся в Страсбурге конференция глав парламентов посвящена 70-летию образования Совета Европы. Основная дискуссия проходит по теме "Общий европейский дом: следующие 70 лет".