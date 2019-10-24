На саммите Россия - Африка приняли итоговую декларацию

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Принята итоговая декларация сочинского саммита Россия - Африка. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка.
"Результаты совместной работы отражены в итоговой декларации, - сказал президент. - В этом документе поставлены цели и задачи по дальнейшему развитию российско-африканского сотрудничества во всех его измерениях - в политике, безопасности, в экономике и в научно-технической, культурно-гуманитарных сферах".
Противодействие политическому диктату
Россия и государства Африки договорились противостоять политическому диктату и валютному шантажу в торговле.
"Договорились сообща противодействовать политическому диктату и валютному шантажу при осуществлении международного торгово-экономического сотрудничества, пресекать стремление отдельных стран присвоить себе исключительное право определять целесообразность и допустимые параметры законного взаимодействия между другими странами, а также избегать манипулирования требованиями глобального режима нераспространения в целях оказания давления на неугодные страны и недобросовестной конкуренции", - говорится в декларации.
Страны - участницы саммита также договорились придерживаться принципа мирного разрешения споров, способствуя, таким образом, ослаблению напряженности и налаживанию мирного сотрудничества между государствами.
Кроме того, Россия и страны Африки заявили, что разделяют мнение о том, что добросовестная имплементация общепризнанных принципов и норм международного права исключает практику двойных стандартов или навязывание некоторыми государствами собственной воли другим государствам. Участники саммита договорились "считать введение односторонних принудительных мер, не основанных на международном праве, также известных как односторонние санкции, примером такой практики".
Стороны также отметили непреходящее значение общепризнанного принципа равноправия и самоопределения народов, который стал правовой основой процесса деколонизации.
Углубление партнерства Африки и БРИКС
Россия также намерена прилагать усилия для расширения взаимодействия между африканскими государствами и странами БРИКС, говорится в декларации.
"[Стороны договорились] содействовать углублению партнерства БРИКС - Африка, взаимодействию между государствами БРИКС и африканскими государствами, направленному на укрепление коллективных механизмов глобального управления в рамках многополярной системы международных отношений при весомой роли развивающихся стран и государств с формирующимися рынками, а также способствующему обеспечению их устойчивого социально-экономического развития в условиях четвертой промышленной революции", - отмечается в документе.
РФ и страны Африки также намерены активизировать межпарламентские контакты и координировать усилия для принятия позитивных для них решений в ходе международных мероприятий по парламентской линии. Достигнуто соглашение способствовать установлению диалога между парламентами России и африканских стран, а также созданию групп дружбы.
Как отмечается в декларации, участники саммита договорились "расширять межличностные контакты между Россией и африканскими государствами, используя для этого возможности неправительственных организаций и различные форумы, в том числе молодежные".
Поддержка режима мировой торговли
РФ и страны Африки будут выступать против протекционизма и поддерживать режим мировой торговли по правилам ВТО.
"Мы, главы государств и правительств африканских государств, признанных ООН, договорились объединять усилия в содействии торговле, инвестированию и устойчивому развитию в целях придания глобальной экономической системе более социально ориентированного характера, выступать против любых проявлений одностороннего подхода, протекционизма и дискриминации, поддерживать основанный на правилах Всемирной торговой организации режим мировой торговли", - говорится в документе.
Страны также решили оказывать поддержку российским и африканским предпринимателям в изучении путей взаимовыгодного сотрудничества. В декларации отмечается, что участники сочинского саммита высоко оценили создание Африканской континентальной зоны свободной торговли. "Российская Федерация выражает свое желание сотрудничать с африканскими государствами в области торговли, промышленности и упрощения инвестиционной деятельности, изучая при этом способы поддержки усилий африканских государств по поощрению взаимодействия между ними, развитию инфраструктуры и индустриализации", - отмечается в документе.
Стороны также условились предпринять шаги по определению перспективных направлений экономического, торгового и инвестиционного партнерства Российской Федерации с Африканским союзом, а также с ведущими региональными организациями Африки. Планируется прилагать усилия для существенного увеличения товарооборота между РФ и африканскими государствами, диверсификации его номенклатуры, в том числе за счет увеличения доли в импортно-экспортных операциях продукции сельского хозяйства, поощрять активное участие деловых кругов в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в России и африканских государствах, развивать практику обмена бизнес-миссиями.
Стороны в рамках саммита также договорились противостоять политическому диктату и валютному шантажу в торговле.
"Договорились сообща противодействовать политическому диктату и валютному шантажу при осуществлении международного торгово-экономического сотрудничества, пресекать стремление отдельных стран присвоить себе исключительное право определять целесообразность и допустимые параметры законного взаимодействия между другими странами, а также избегать манипулирования требованиями глобального режима нераспространения в целях оказания давления на неугодные страны и недобросовестной конкуренции", - говорится в декларации.
Страны также условились способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и африканскими государствами и решили содействовать развитию сотрудничества в сфере обеспечения энергетической безопасности, в том числе диверсификации энергоресурсов, использованию возобновляемых источников энергии, а также реализации совместных проектов в области гражданской атомной энергетики, в нефтегазовой сфере.
Помимо этого РФ и африканские страны будут оказывать необходимую помощь крупным российским компаниям, работающим на африканских рынках, и предпринимателям из африканских государств, планирующим осуществлять свою деятельность в Российской Федерации, путем взаимного улучшения инвестиционного и делового климата, предоставления возможных адресных преференций.
Учреждение Форума партнерства
Россия и страны Африки договорились создать для дальнейшей координации отношений Форум партнерства, в рамках которого каждые три года будут проводиться саммиты.
"В целях координации развития российско-африканских отношений учредить Форум партнерства Россия - Африка, определить его высшим органом саммит Россия - Африка, который будет проводиться один раз в три года, - указывается в документе. - В период между саммитами проводить в Российской Федерации ежегодные политические консультации министров иностранных дел Российской Федерации и африканских государств, являющихся действующими, предыдущими и будущими председателями Африканского союза".
Как отмечается в декларации, Россия и страны Африки констатировали наличие прочных связей друг с другом, восходящих еще к эпохе колониальной борьбы, а также совпадение или близость подходов по многим вопросам международной повестки. Кроме того, стороны подтвердили приверженность принципам и целям Устава ООН, достижению целей развития африканских государств, закрепленных в документах Афросоюза и ООН "Повестка дня до 2063 года" и "Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" соответственно. Участники саммита выразили твердый настрой на дальнейшее поступательное развитие отношений.
Как подчеркивается в документе, РФ и страны Африки выразили "твердое намерение всемерно содействовать достижению международного мира и безопасности, построению более справедливой и равноправной системы международных отношений, основанной на принципах уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела государств, сохранения национальной самобытности и цивилизационного многообразия".
О последствии санкций
Введение отдельными странами односторонних санкций в дополнение к ограничительным мерам, принятым Совбезом ООН, могут подорвать эффективность последних, сообщает в итоговой декларации.
"Принятие односторонних принудительных мер государствами в дополнение к мерам, принятым Советом Безопасности ООН, может лишить объекта и целей меры Совета Безопасности ООН, подорвать их целостность и эффективность", - говорится в документе.
В нем отмечается, что страны - участницы саммита договорились придерживаться принципов международного права, как они отражены в Уставе ООН и Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 года.
Государства также договорились "исходить из того, что принцип суверенного равенства является особенно важным для обеспечения стабильности международных отношений", и "придерживаться принципа, согласно которому государства воздерживаются от угрозы силой или ее применения в нарушение Устава ООН, и осуждать односторонние военные вмешательства".
Участники саммита подчеркнули необходимость придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела государств и осуждать как нарушение этого принципа любое вмешательство одних государств во внутренние дела других государств в целях организации свержения легитимных правительств. "Одним из примеров нарушения принципа невмешательства во внутренние дела государств [решено] считать экстерриториальное применение государствами национального права в нарушение международного права", - отмечается в декларации.
Против милитаризации космоса
Россия и страны Африки намерены совместно работать в целях предотвращения гонки вооружений в космосе.
"[Договорились] вести совместную работу, направленную на предотвращение гонки вооружений в космосе. Сотрудничать в рамках соответствующих международных организаций и форумов для продвижения разнообразных конструктивных инициатив, нацеленных на мирное использование космического пространства, - отмечается в документе. - Поддерживать усилия, направленные на разработку юридически обязывающего многостороннего инструмента, устанавливающего надежные гарантии неразмещения оружия любого вида на околоземной орбите".
Россия и страны Африки планируют приложить все возможные усилия "для воспрепятствования превращению космоса в арену военной конфронтации и обеспечения безопасности космической деятельности".
Также Россия изучит возможность обмена техническими данными с Африканским космическим агентством.
Координация по реформированию ООН
РФ и страны Африки будут координировать усилия по реформированию ООН, в том числе Совета Безопасности всемирной организации.
"[Стороны договорились] тесно сотрудничать при реализации целей и принципов Устава ООН, обеспечивать активную роль ООН в международных делах, особенно в части, касающейся поддержания международного мира и безопасности. Координировать усилия, направленные на реформирование ООН, в том числе ее Совета Безопасности, а также на повышение потенциала ООН в целях противодействия существующим и новым глобальным вызовам и угрозам", - отмечается в документе.
Кроме того, Россия и Африка намерены рассмотреть вопрос о реформировании Совета Безопасности ООН "с учетом геополитических реалий и в целях придания ему более представительного характера за счет обеспечения широкого участия африканских государств".
Декларация подразумевает, что Москва и африканские столицы будут выступать против ревизии общепризнанных принципов и норм международного права и Устава ООН, а также против практики принятия односторонних мер и навязывания подходов, "подрывающих общие интересы международного сообщества в целом".
Планируется проводить как плановые, так и внеочередные консультации между постоянными представителями России и африканских государств при Всемирной организации, продолжать повышать уровень координации между РФ и непостоянным членами СБ ООН из числа стран Африки.
Стороны условились развивать сотрудничество и в рамках других международных организаций, "шире использовать практику взаимной поддержки при выборах в их руководящие органы и принятии решений".
Борьба с терроризмом
Россия и страны Африки также договорились наращивать совместный потенциал по противодействию террористической угрозе.
"[Стороны договорились] координировать усилия и обмениваться опытом в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, в том числе в рамках реализации совместных программ по наращиванию соответствующего потенциала запрашивающих африканских государств и подготовке сотрудников африканских миротворческих миссий в профильных образовательных организациях Российской Федерации и африканских государств", - отмечается в документе.
Информационная безопасность
Страны, участвующие в саммите, намерены сотрудничать в сфере информационной безопасности.
"[Договорились] содействовать развитию российско-африканского сотрудничества в области международной информационной безопасности, - указывается в документе. - [Договорились] предпринимать усилия в целях консолидации позиций и координации действий на профильных международных площадках".
Россия и Африка условились сотрудничать в сфере информтехнологий, исходя из необходимости дальнейшей работы под эгидой ООН "над правилами ответственного поведения государств в информационном пространстве". Данные правила подразумевают следование принципам неприменения силы, уважения государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств.
Стороны выразили обеспокоенность тем, что современные информационно-коммуникационные технологии могут использоваться в целях, "несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности", в том числе в террористических и других преступных целях.
Нераспространение ядерного оружия
Россия и страны Африки также договорились поддерживать идею нераспространения ядерного оружия.
"Взаимодействовать в целях обеспечения целостности, жизнеспособности и универсализации Договора о нераспространении ядерного оружия, который подтвердил потенциал сбалансированной структуры содержащихся в нем обязательств по трем ключевым составляющим: нераспространение ядерного оружия, мирное использование атомной энергии, разоружение. Противодействовать попыткам расшатывания действующей архитектуры международно-правовых договоренностей в области контроля над вооружениями, нераспространения ядерного оружия и разоружения", - отмечается в документе.
Участники саммита договорились прилагать усилия по оздоровлению ситуации в сфере международной безопасности, работать для повышения уровня доверия между странами и укрепления стабильности в мире. "В этом контексте [условились] уделять особое внимание поддержанию и упрочению международной архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия", - указано в декларации.
"[Договорились] активизировать сотрудничество в области постконфликтного восстановления и развития на Африканском континенте посредством реализации программ по наращиванию потенциала и инфраструктурных проектов, приветствовать роль, которую в связи с этим может сыграть Центр Африканского союза по постконфликтному восстановлению и развитию", - говорится в документе.