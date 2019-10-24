На саммите Россия - Африка приняли итоговую декларацию

"Результаты совместной работы отражены в итоговой декларации, - сказал президент. - В этом документе поставлены цели и задачи по дальнейшему развитию российско-африканского сотрудничества во всех его измерениях - в политике, безопасности, в экономике и в научно-технической, культурно-гуманитарных сферах".

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Принята итоговая декларация сочинского саммита Россия - Африка. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка.

Участники форума в Сочи уверены, что РФ и Африка выбрали лучшее время для сотрудничества

"Договорились сообща противодействовать политическому диктату и валютному шантажу при осуществлении международного торгово-экономического сотрудничества, пресекать стремление отдельных стран присвоить себе исключительное право определять целесообразность и допустимые параметры законного взаимодействия между другими странами, а также избегать манипулирования требованиями глобального режима нераспространения в целях оказания давления на неугодные страны и недобросовестной конкуренции", - говорится в декларации.

Страны - участницы саммита также договорились придерживаться принципа мирного разрешения споров, способствуя, таким образом, ослаблению напряженности и налаживанию мирного сотрудничества между государствами.

Кроме того, Россия и страны Африки заявили, что разделяют мнение о том, что добросовестная имплементация общепризнанных принципов и норм международного права исключает практику двойных стандартов или навязывание некоторыми государствами собственной воли другим государствам. Участники саммита договорились "считать введение односторонних принудительных мер, не основанных на международном праве, также известных как односторонние санкции, примером такой практики".

Стороны также отметили непреходящее значение общепризнанного принципа равноправия и самоопределения народов, который стал правовой основой процесса деколонизации.

Углубление партнерства Африки и БРИКС

Россия также намерена прилагать усилия для расширения взаимодействия между африканскими государствами и странами БРИКС, говорится в декларации.

"[Стороны договорились] содействовать углублению партнерства БРИКС - Африка, взаимодействию между государствами БРИКС и африканскими государствами, направленному на укрепление коллективных механизмов глобального управления в рамках многополярной системы международных отношений при весомой роли развивающихся стран и государств с формирующимися рынками, а также способствующему обеспечению их устойчивого социально-экономического развития в условиях четвертой промышленной революции", - отмечается в документе.

РФ и страны Африки также намерены активизировать межпарламентские контакты и координировать усилия для принятия позитивных для них решений в ходе международных мероприятий по парламентской линии. Достигнуто соглашение способствовать установлению диалога между парламентами России и африканских стран, а также созданию групп дружбы.

Как отмечается в декларации, участники саммита договорились "расширять межличностные контакты между Россией и африканскими государствами, используя для этого возможности неправительственных организаций и различные форумы, в том числе молодежные".

Поддержка режима мировой торговли

РФ и страны Африки будут выступать против протекционизма и поддерживать режим мировой торговли по правилам ВТО.

"Мы, главы государств и правительств африканских государств, признанных ООН, договорились объединять усилия в содействии торговле, инвестированию и устойчивому развитию в целях придания глобальной экономической системе более социально ориентированного характера, выступать против любых проявлений одностороннего подхода, протекционизма и дискриминации, поддерживать основанный на правилах Всемирной торговой организации режим мировой торговли", - говорится в документе.

Страны также решили оказывать поддержку российским и африканским предпринимателям в изучении путей взаимовыгодного сотрудничества. В декларации отмечается, что участники сочинского саммита высоко оценили создание Африканской континентальной зоны свободной торговли. "Российская Федерация выражает свое желание сотрудничать с африканскими государствами в области торговли, промышленности и упрощения инвестиционной деятельности, изучая при этом способы поддержки усилий африканских государств по поощрению взаимодействия между ними, развитию инфраструктуры и индустриализации", - отмечается в документе.

Стороны также условились предпринять шаги по определению перспективных направлений экономического, торгового и инвестиционного партнерства Российской Федерации с Африканским союзом, а также с ведущими региональными организациями Африки. Планируется прилагать усилия для существенного увеличения товарооборота между РФ и африканскими государствами, диверсификации его номенклатуры, в том числе за счет увеличения доли в импортно-экспортных операциях продукции сельского хозяйства, поощрять активное участие деловых кругов в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в России и африканских государствах, развивать практику обмена бизнес-миссиями.

Стороны в рамках саммита также договорились противостоять политическому диктату и валютному шантажу в торговле.

"Договорились сообща противодействовать политическому диктату и валютному шантажу при осуществлении международного торгово-экономического сотрудничества, пресекать стремление отдельных стран присвоить себе исключительное право определять целесообразность и допустимые параметры законного взаимодействия между другими странами, а также избегать манипулирования требованиями глобального режима нераспространения в целях оказания давления на неугодные страны и недобросовестной конкуренции", - говорится в декларации.

Страны также условились способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и африканскими государствами и решили содействовать развитию сотрудничества в сфере обеспечения энергетической безопасности, в том числе диверсификации энергоресурсов, использованию возобновляемых источников энергии, а также реализации совместных проектов в области гражданской атомной энергетики, в нефтегазовой сфере.

Помимо этого РФ и африканские страны будут оказывать необходимую помощь крупным российским компаниям, работающим на африканских рынках, и предпринимателям из африканских государств, планирующим осуществлять свою деятельность в Российской Федерации, путем взаимного улучшения инвестиционного и делового климата, предоставления возможных адресных преференций.

Учреждение Форума партнерства

Россия и страны Африки договорились создать для дальнейшей координации отношений Форум партнерства, в рамках которого каждые три года будут проводиться саммиты.

"В целях координации развития российско-африканских отношений учредить Форум партнерства Россия - Африка, определить его высшим органом саммит Россия - Африка, который будет проводиться один раз в три года, - указывается в документе. - В период между саммитами проводить в Российской Федерации ежегодные политические консультации министров иностранных дел Российской Федерации и африканских государств, являющихся действующими, предыдущими и будущими председателями Африканского союза".

Как отмечается в декларации, Россия и страны Африки констатировали наличие прочных связей друг с другом, восходящих еще к эпохе колониальной борьбы, а также совпадение или близость подходов по многим вопросам международной повестки. Кроме того, стороны подтвердили приверженность принципам и целям Устава ООН, достижению целей развития африканских государств, закрепленных в документах Афросоюза и ООН "Повестка дня до 2063 года" и "Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" соответственно. Участники саммита выразили твердый настрой на дальнейшее поступательное развитие отношений.

Как подчеркивается в документе, РФ и страны Африки выразили "твердое намерение всемерно содействовать достижению международного мира и безопасности, построению более справедливой и равноправной системы международных отношений, основанной на принципах уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела государств, сохранения национальной самобытности и цивилизационного многообразия".

О последствии санкций

Введение отдельными странами односторонних санкций в дополнение к ограничительным мерам, принятым Совбезом ООН, могут подорвать эффективность последних, сообщает в итоговой декларации.