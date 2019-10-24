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Депутат Госдумы предложил спикеру Рады возобновить межпарламентский диалог

Леонид Калашников указал на наличие между Москвой и Киевом вопросов этического характера, языкового и гуманитарного характера

СТРАСБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников предложил спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову возобновить межпарламентский диалог.

По словам российского парламентария, он обратился к украинскому коллеге "на полях" проходящей в Страсбурге европейской конференции глав парламентов.

"Я сказал Разумкову лично, что вы запаздываете. Президенты контактируют, а вы чего ждете?" - рассказал Калашников. "У нас есть много вопросов этического характера, языкового, гуманитарного характера, это необязательно война и мир, о чем говорят президенты", - передал он свои слова.

В ответ на это Разумков кивнул головой, констатировал председатель комитета Госдумы.

Открывшаяся в Страсбурге конференция глав парламентов посвящена 70-летию образования Совета Европы. Основная дискуссия проходит по теме "Общий европейский дом: следующие 70 лет". Российскую делегацию возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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