Горсовет Алушты по результатам конкурса утвердил нового главу администрации города

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Горсовет Алушты по результатам конкурса на замещение должности главы администрации города избрал на этот пост Галину Огневу, занимавшую его до начала масштабного обновления власти в Крыму.

"На конкурсной комиссии были четыре претендента на должность главы администрации. Комиссия работала в составе согласно положения: четыре человека от совета министров [Крыма] и четыре - представители общественности, были и представители депутатов. Комиссия из четырех [кандидатов] выбрала двух, набравших наибольшее количество голосов. А сессия городского совета - 24 депутата: 21 проголосовали за [утверждение Огневой], трое воздержались", - сообщила ТАСС Огнева.

По информации на сайте администрации Алушты, 59-летняя Огнева с 1994 по 2010 год работала в городском управлении образования, после стала заместителем главы города по вопросам деятельности исполнительных органов совета, а в сентябре 2014 года стала главой муниципального образования и председателем горсовета. Главой администрации Алушты она была назначена 28 февраля 2017 года.

Глав еще двух администраций утвердили в Крыму в этот же день. Исполнительной властью Красногвардейского района будет руководить Василий Грабован, который и до начала масштабного обновления занимал этот пост, а главой администрации Судака по результатам конкурса утвержден Игорь Степиков, который сменит на посту Андрея Некрасова, занимавшего эту должность с 2017 года, сообщается на сайтах муниципалитетов.

Осенью началось масштабное обновление в органах власти Крыма. 18 сентября Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Позже, объявляя об открытом конкурсе и голосовании за претендентов на должности как членов крымского правительства, так и глав администраций, Аксенов говорил, что "должностные лица не будут назначаться кулуарно".