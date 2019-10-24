Главы 13 субъектов РФ возглавят региональные отделения "Единой России"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии. Соответствующее решение было принято партийным органом после совещания с председателем партии, премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, утвердить это партийное решение должны региональные партконференции.

Речь идет о главах Адыгеи Марате Кумпилове, Башкирии Радии Хабирове, Кабардино-Балкарии Казбеке Кокове, Якутии Айсене Николаеве, губернаторах Приморского и Ставропольского краев Олеге Кожемяко и Владимире Владимирове. Руководителями региональных отделений единороссов стали также губернаторы Кировской области Игорь Васильев, Нижегородской Глеб Никитин, Новосибирской Андрей Травников, Самарской Дмитрий Азаров, Брянской Александр Богомаз, Мурманской Андрей Чибис и врио главы Севастополя Михаил Развожаев. На заседании президиума было также одобрено принятие в партию Богомаза, Чибиса и Развожаева.

"Пришло время объединить наши усилия. Это честно по отношению к нашим избирателям, нашим коллегам, которые работают в регионах, в местных отделениях партии", - сказал на заседании секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Ранее в четверг в центральном исполкоме "Единой России" прошла встреча Медведева с названными главами 13 субъектов РФ.

Как пояснил Медведев, ряд руководителей субъектов РФ "выступил с предложением лично возглавить региональные отделения "Единой России" в своих регионах". Председатель единороссов назвал эту идею правильной, отметив, в частности, что "партия дает возможность услышать тысячи людей сразу, причем это иной ракурс, чем, например, личное общение". Кроме того, обратил он внимание, "Единую Россию" "представляют десятки тысяч депутатов различного уровня, все они должны быть опорой для высшего должностного лица субъекта РФ, если он становится и главой регионального отделения партии". При этом Медведев признал, что партийный функционал станет дополнительной нагрузкой для глав регионов.

Ранее в "Единой России" существовала практика, когда главы субъектов РФ возглавляли ее региональные отделения, однако затем она была прекращена, на настоящий момент никто из руководителей регионов не имел таких партийных функций.