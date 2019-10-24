Володин предложил Совету Европы провести работу над общими ошибками

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Россия и Совет Европы должны провести работу над общими ошибками, чтобы организация могла работать эффективнее. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на европейской конференции председателей парламентов.
"Подводя итоги работы, правильно было бы провести работу над нашими общими ошибками для того, чтобы их не допускать и чтобы Совет Европы и дальше был общеевропейским домом, где мы могли бы обсуждать вопросы на принципах равенства, а именно этот принцип заложен в уставе Совета Европы, на принципах невмешательства в суверенные дела государств. Тогда, наверное, у нас все получится, организация будет не только эффективной, но, главное, будет принимать решения, которые мы все с вами выполняем и ожидаем, что через этот диалог будем выходить на консенсус", - сказал спикер Госдумы.