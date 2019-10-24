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Володин предложил Совету Европы провести работу над общими ошибками

Председатель Госдумы отметил важность того, чтобы СЕ и дальше был общеевропейским домом

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Россия и Совет Европы должны провести работу над общими ошибками, чтобы организация могла работать эффективнее. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на европейской конференции председателей парламентов.

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"Подводя итоги работы, правильно было бы провести работу над нашими общими ошибками для того, чтобы их не допускать и чтобы Совет Европы и дальше был общеевропейским домом, где мы могли бы обсуждать вопросы на принципах равенства, а именно этот принцип заложен в уставе Совета Европы, на принципах невмешательства в суверенные дела государств. Тогда, наверное, у нас все получится, организация будет не только эффективной, но, главное, будет принимать решения, которые мы все с вами выполняем и ожидаем, что через этот диалог будем выходить на консенсус", - сказал спикер Госдумы.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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