Володин предложил Совету Европы провести работу над общими ошибками

"Подводя итоги работы, правильно было бы провести работу над нашими общими ошибками для того, чтобы их не допускать и чтобы Совет Европы и дальше был общеевропейским домом, где мы могли бы обсуждать вопросы на принципах равенства, а именно этот принцип заложен в уставе Совета Европы, на принципах невмешательства в суверенные дела государств. Тогда, наверное, у нас все получится, организация будет не только эффективной, но, главное, будет принимать решения, которые мы все с вами выполняем и ожидаем, что через этот диалог будем выходить на консенсус", - сказал спикер Госдумы.