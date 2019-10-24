Путин: Россия и Ангола должны начать реализацию договоренностей о развитии сотрудничества

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Россия и Ангола должны активизировать работу по реализации ранее достигнутых договоренностей о развитии стратегического сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Анголы Жоау Лоуренсу.

"В ходе наших апрельских переговоров в Москве была подтверждена взаимная политическая воля к развитию двустороннего сотрудничества в целях придания ему характера подлинно стратегического партнерства. Это зафиксировано и в совместном коммюнике, подписанном по итогам вашего визита", - сказал Путин, обращаясь к Лоуренсу.

"Я думаю, что теперь нам нужно сосредоточиться на реализации достигнутых договоренностей. Российские ведомства, организации и госкомпании уже над этим работают. Рассчитываем, что и наши ангольские друзья также приступили к их практической реализации", - подчеркнул он. Российский лидер указал на традиционно дружественный характер отношений России и Анголы. Он отметил, что укрепляются наработки в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной сферах, поддерживается активный политический диалог.

Лоуренсу посетил Москву с официальным визитом в начале апреля. В российской столице он встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которых было принято совместное коммюнике. Кроме того, были подписаны документы о сотрудничестве в сферах, представляющих взаимный интерес.