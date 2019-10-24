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Военная операция Турции на севере Сирии
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Лавров и Чавушоглу условились продолжать координацию по ситуации на северо-востоке Сирии

Главы МИД РФ и Турции также обсудили реализацию Меморандума о взаимопонимании, подписанного по итогам встречи президентов двух стран

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу договорились продолжить координацию усилий по скорейшей стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

Как отмечается в документе, Лавров и Чавушоглу обсудили реализацию Меморандума о взаимопонимании, подписанного по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 22 октября. "Условлено продолжить координацию усилий в целях скорейшей стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии", - указывается в сообщении.

Согласно меморандуму, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям в Сирии дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от границы с Турцией, после чего военные РФ и Турции приступят к совместному патрулированию. Вечером 23 октября Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция осуществила первое патрулирование.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЧавушоглу, МевлютВоенная операция Турции на севере Сирии
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