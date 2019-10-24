Главы МИД России и ФРГ обсудили ситуацию вокруг Сирии

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в четверг по телефону с немецким коллегой Хайко Маасом ситуацию вокруг Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы был проведен обмен мнениями о ситуации в Сирийской Арабской Республике, в частности по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Эрдогана 22 октября в Сочи и подписания Меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией", - указывается в документе.

Как сообщили в МИД РФ, сторонами был подтвержден взаимный настрой на продолжение совместной работы по выправлению гуманитарной ситуации в Сирии и борьбы с международным терроризмом. "Стороны согласились, что одним из значимых шагов на пути урегулирования кризиса в САР и запуска политического процесса могло бы стать начало работы Конституционного комитета под эгидой ООН", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. После этого Анкара объявила, что широкомасштабная операция фактически остановлена.