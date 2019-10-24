Главы регионов считают, что лидерство в "Единой России" поможет в коммуникации с жителями

ТАСС, 24 октября. Лидерство глав субъектов РФ в региональных отделениях "Единой России" поможет им лучше понимать пожелания и проблемы жителей и в зависимости от этого корректировать свою работу. Такое мнение высказали на встрече с премьер-министром РФ, председателем партии Дмитрием Медведевым главы субъектов - кандидаты в секретари региональных отделений "Единой России".

В четверг на встрече Медведев сообщил, что главы ряда субъектов РФ выдвинули предложение возглавить региональные отделения партии "Единая Россия", и назвал эту инициативу правильной. Во встрече с премьер-министром приняли участие руководители 13 регионов: Адыгеи, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Якутии, Приморского и Ставропольского краев, Брянской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской и Самарской областей, а также Севастополя.

Президиум генсовета "Единой России" согласовал их назначение секретарями региональных отделений.

Улучшение коммуникации с населением

Глава Нижегородской области Глеб Никитин считает, что такая мера поможет руководителям регионов лучше взаимодействовать с жителями.

"На уровне губернатора я буду, во-первых, обеспечивать формат работы партии, ориентированный на получение обратной связи, на постоянную коммуникацию с гражданами. Наверное, будет правильно смещать акценты на партийные инструменты, на партийную площадку в части получения каких-то пожеланий от людей", - сказал он журналистам после мероприятия.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе встречи также отметил, что главам регионов важно опираться на поддержку партии, так как депутаты работают с предложениями и проблемами жителей, и это позволяет учесть мнение людей при принятии решений.

"Наши депутаты работают в каждом поселке, в каждом районе, каждый день делают свое дело, решают вопросы, проблемы людей. И, конечно, это и вызывает доверие у людей", - добавил он.

По мнению главы Кировской области Игоря Васильева, постоянное взаимодействие с людьми поможет узнавать их мнение о деятельности власти и в зависимости от этого корректировать ее работу. В то же время глава Адыгеи Мурат Кумпилов считает, что поддержка партии является для руководителя региона опорой и позволяет принимать справедливые решения. Он отметил, что партия принимает решения "иногда непопулярные, но которые выводят страну на другие площадки, другие показатели".

Объединение усилий

Руководители субъектов также считают, что лидерство в региональных отделениях "Единой России" поможет скоординировать работу разных ветвей власти. Так, глава Якутии Айсен Николаев ожидает, что это решение позволит объединить усилия и решать единые задачи по развитию региона.

Такое же мнение в разговоре с журналистами выразил глава Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, для Приморья важна консолидированная позиция законодательной и исполнительной власти. Он считает эту меру необходимой для того, чтобы регион развивался более динамично.

При этом главы регионов выступили с предложениями, которые должны сделать работу партии на местах более эффективной. По мнению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, практику лидерства руководителей территорий в отделениях партии необходимо распространить и на муниципалитеты.

"Если это решение будет поддержано руководством партии, я считаю, что такие же сигналы должны дать мои коллеги на муниципальном уровне. Главы муниципалитетов также должны принять решение, сильные, авторитетные люди должны возглавить местные отделения партии. Для того, чтобы мы продемонстрировали, что мы намерены сохранить наши надежные взаимоотношения в регионе", - сказал он.

Кожемяко назвал необходимым обновлять ряды партии в регионе, привлекать в нее новых людей - авторитетных и знающих территории, работать с инициативной молодежью, которая может предложить новые решения. Он также считает, что общественные приемные должны приобрести другой формат и стать связующим звеном между людьми и принятием решений.