Путин и Эрдоган беседовали один на один более двух часов на переговорах по Сирии

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров по Сирии во вторник беседовали один на один больше двух часов из шестичасовых переговоров, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Они разговаривали не меньше двух часов один на один", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, затем работа продолжилась в составе делегаций.

Отвечая на вопрос, сколько в достигнутом во вторник соглашении российских инициатив, а сколько - турецких, Ушаков пояснил, что "это трудно сказать". "Это совместный документ, поэтому и наша часть, и турецкая", - добавил он.

В ответ на вопрос, о том насколько сложно было договориться, помощник президента России заметил, что это потребовало шесть часов. "Обычно такого рода рабочие встречи длятся не больше двух-трех часов, а здесь - шесть. Вопросы очень важные, и важнейший документ согласовали", - добавил он.