Путин отметил значение сотрудничества с Маврикием по линии спецслужб

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с и.о. президента Маврикия Парамасивумом Пиллайем Вьяпури отметил значение сотрудничества двух стран по линии специальных служб.

"У нас активный диалог идет по линии министерств, ведомств. В этом году руководитель контртеррористического подразделения принял участие в десятой Международной встрече высоких представителей, курирующих эту сферу деятельности, - отметил президент РФ. - Мы на двух сессиях сегодня много говорили о борьбе с терроризмом, я думаю, что такое сотрудничество по линии специальных служб имеет большое значение для всех".

Путин подчеркнул, что между Россией и Маврикием поддерживаются отношения дружбы и сотрудничества. Он напомнил, что в прошлом году страны отметили 50-ю годовщину установления дипотношений.

Путин выразил признательность Вьяпури за активную работу вместе с МИД на международных площадках. "Приветствуем, конечно, активную роль Маврикия в африканских делах", - добавил он. Российский лидер указал, что у двух стран есть обоюдный интерес, связанный с сотрудничеством в области бизнеса. В частности, он отметил сферу рыболовства.