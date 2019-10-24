Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Путин: Россия и страны Африки сделают свое сотрудничество более системным

Президент отметил, что на саммите были высказаны полезные идеи и предложения

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и страны Африки намерены придать своему сотрудничеству более системный и комплексный характер. Как сообщает сайт Кремля, об этом российский лидер заявил на пленарном заседании саммита Россия - Африка.

"Исхожу из того, что мы все нацелены на то, чтобы придать нашему сотрудничеству более системный и комплексный характер", - сказал он.

Путин подчеркнул, что на саммите были высказаны полезные идеи и предложения, касающиеся активизации взаимодействия в политике и области безопасности, в торговле и инвестициях, в промышленной кооперации, в сфере науки и высоких технологий, образовании и здравоохранении.

"Надеюсь, что отношения между Россией и африканскими странами выйдут действительно на новый качественный уровень, что, несомненно, отвечает интересам каждого участника сегодняшнего саммита", - отметил российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Саммит Россия – Африка
Путин: сотрудничество России и Африки будет основано на справедливости и уважении прав
Президент выразил готовность и далее сообща укреплять взаимовыгодное сотрудничество
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС