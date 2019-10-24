Путин: Россия и страны Африки сделают свое сотрудничество более системным

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и страны Африки намерены придать своему сотрудничеству более системный и комплексный характер. Как сообщает сайт Кремля, об этом российский лидер заявил на пленарном заседании саммита Россия - Африка.

"Исхожу из того, что мы все нацелены на то, чтобы придать нашему сотрудничеству более системный и комплексный характер", - сказал он.

Путин подчеркнул, что на саммите были высказаны полезные идеи и предложения, касающиеся активизации взаимодействия в политике и области безопасности, в торговле и инвестициях, в промышленной кооперации, в сфере науки и высоких технологий, образовании и здравоохранении.

"Надеюсь, что отношения между Россией и африканскими странами выйдут действительно на новый качественный уровень, что, несомненно, отвечает интересам каждого участника сегодняшнего саммита", - отметил российский лидер.