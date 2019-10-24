Медведев 25 октября примет участие в заседаниях глав правительств ЕАЭС и СНГ

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 25 октября примет участие в заседаниях глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина. На заседание Евразийского межправительственного совета в российскую столицу также приглашена премьер-министр Сербии Ана Брнабич в качестве почетного гостя.

В повестке встречи актуальные вопросы функционирования ЕАЭС и обсуждение основных результатов работы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Приоритетное внимание будет уделено внутрисоюзному сотрудничеству в рамках цифровой повестки, а также взаимодействию государств-членов в сферах ветеринарии, агропромышленного комплекса и алкогольного рынка союза.

Как отметили в российском правительстве, планируется подписать международные договоры по вопросам животноводства, а также продвижения союзной ювелирной продукции на рынки третьих стран. Кроме того, состоится церемония подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами - членами с одной стороны и Республикой Сербией - с другой. Также будет принято заявление по случаю вступления в силу 25 октября Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем от 17 мая 2018 года.

Медведев также возглавит российскую делегацию на заседании Совета глав правительств СНГ. На этом мероприятии планируется обсудить взаимодействие в торгово-экономической сфере, в областях цифрового развития, информационной безопасности, антимонопольной деятельности, радионавигации.

Ожидается утверждение решений, касающихся борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств; совместных действий государств - участников СНГ по профилактике и борьбе с гриппом птиц.

В области развития физической культуры и спорта решением Совета глав правительств СНГ планируется учреждение Игр Содружества, программа которых будет включать наиболее популярные олимпийские и неолимпийские виды спорта.