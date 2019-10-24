Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Путин: сотрудничество России и Африки будет основано на справедливости и уважении прав

Президент выразил готовность и далее сообща укреплять взаимовыгодное сотрудничество

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и стран Африки вышли на новый этап, который должен базироваться на уважении права народа определять свою судьбу. Такое мнение российский лидер высказал, закрывая саммит Россия - Африка. Стенограмма выступления Путина опубликована на сайте Кремля.

"Многие говорили сегодня о новом этапе, о новом качестве отношений между Россией и Африкой. С этим я не могу не согласиться, - сказал он. - Этот новый этап, новое качество должны быть основаны на общих ценностях. Мы едины в поддержке таких ценностей, как справедливость, равенство, уважение права народов самостоятельно определять свою судьбу. С этих позиций будем продолжать координацию на международных площадках, объединять усилия в интересах обеспечения стабильности на Африканском континенте".

Путин заявил, Россия хорошо знает Африку, причем о снегах Килиманджаро известно не только по книгам Эрнеста Хемингуэя. "Мы знаем и об огромном количестве проблем, которые есть еще в Африке и которые подлежат решению. Дискуссия показала, что у нас общие или созвучные мнения по большинству актуальных глобальных и региональных проблем, наши страны заинтересованы в поступательном развитии российско-африканских отношений, причем по всем направлениям", - сказал российский лидер. Он выразил готовность и далее сообща укреплять взаимовыгодное сотрудничество.

Путин отметил, что многие африканские лидеры говорили о той роли, которую сыграли Советский Союз и Россия в становлении независимых африканских государств. "Я хочу вам выразить слова искренней благодарности за эту историческую память", - сказал он, подчеркнув, что для РФ это тоже очень важно. Тем не менее, он отметил, что прежние действия Советского Союза были в значительной степени продиктованы или идеологическими соображениями, или логикой геополитической борьбы в мире.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Небензя: Россия продолжит выступать посредником между курдами и сирийцами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС