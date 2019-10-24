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Медведев примет участие в заседаниях глав правительств ЕАЭС и СНГ

Как сообщили в пресс-службе российского кабмина, в частности, на заседании глав правительств ЕАЭС планируется подписать договоры по вопросам животноводства, а также продвижения союзной ювелирной продукции на рынки третьих стран

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу примет участие в заседаниях глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина. Обе встречи пройдут в инновационном центре "Сколково".

На заседании глав правительств ЕАЭС будут обсуждаться актуальные вопросы функционирования союза и основные результаты работы Евразийской экономической комиссии. Приоритетное внимание будет уделено внутрисоюзному сотрудничеству в рамках цифровой повестки, а также взаимодействию государств-членов в сферах ветеринарии, агропромышленного комплекса и алкогольного рынка союза.

Как отметили в российском правительстве, планируется подписать международные договоры по вопросам животноводства, а также продвижения союзной ювелирной продукции на рынки третьих стран. Также будет принято заявление по случаю вступления в силу 25 октября Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем от 17 мая 2018 года.

На заседание Евразийского межправительственного совета в российскую столицу приглашена премьер-министр Сербии Ана Брнабич в качестве почетного гостя. В рамках заседания состоится церемония подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны. В Москве у Брнабич также запланированы встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом и председателем правления Евразийского банка развития Андреем Бельяниновым.

Формат СНГ

Медведев также возглавит российскую делегацию на заседании Совета глав правительств СНГ. На этом мероприятии планируется обсудить взаимодействие в торгово-экономической сфере, в области цифрового развития и информационной безопасности.

Ожидается утверждение решений, касающихся борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств; совместных действий государств-участников СНГ по профилактике и борьбе с гриппом птиц.

В области развития физической культуры и спорта решением Совета глав правительств СНГ планируется учреждение Игр Содружества, программа которых будет включать наиболее популярные олимпийские и неолимпийские виды спорта.

Всего, по данным Исполкома СНГ, на заседании планируется рассмотреть около 20 вопросов. При этом основное внимание будет уделено рассмотрению Концепции сотрудничества государств СНГ в области цифрового развития общества и стратегии обеспечения информационной безопасности государств. Кроме того, что в ходе заседания будут подписаны документы, регламентирующие сотрудничество стран Содружества в сфере стандартизации, антимонопольного регулирования, развития радионавигации и др.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКитайСербияБрнабич, Ана
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