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Дело Марии Бутиной
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Антонов: Госдепартамент сообщил, что Бутина прибудет в Москву утром 26 октября

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Госдепартамент сообщил, что осужденная в США россиянка Мария Бутина в пятницу вылетает из города Майами (штат Флорида) в Москву, куда прибудет утром в субботу. Об этом говорится в опубликованном в четверг ответе российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопрос СМИ о депортации гражданки РФ.

"После неоднократных запросов посольства о процедуре возвращения Бутиной в Россию Госдеп дал официальный ответ со следующей информацией. 25 октября Мария будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси (Флорида) в миграционный центр в городе Майами, откуда в тот же день она вылетит в Москву. Прибытие - утром 26 октября. Это вся информация, которую на данный момент мы можем сообщить", - отметил глава диппредставительства.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичДело Марии Бутиной
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