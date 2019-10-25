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Небензя: Россия никого не учит, как действовать в Сирии

Постпред РФ при ООН отметил, что со стороны Запада, напротив, постоянно слышны инструкции о том, что Москва должна или не должна делать

ООН, 25 октября. /ТАСС/. Москва предлагает Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирии, вместо того, чтобы лишь раздавать рекомендации. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности по Сирии.

На встрече немецкий постпред Кристоф Хойсген обратился с критикой в адрес России и Китая из-за наложения вето на резолюцию по ситуации в Идлибе, предложенную Германией, Бельгией и Кувейтом.

"Мы постоянно слышим от вас инструкции о том, что мы должны или не должны делать, - ответил Небензя немецкому коллеге. - Я хочу задать вам вопрос - а что вы сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучаете других?"

"Мы никого не учим, ни с кем не соревнуемся, а просто делаем", - подчеркнул российский дипломат.

Теги
БельгияСШАКувейтСирияГерманияРоссияКитайНебензя, Василий Алексеевич
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