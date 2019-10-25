Генконсульство России предупредило о новых акциях протеста в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 октября. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Гонконге обратилось с предупреждением к гражданам России в связи с новыми демонстрациями, запланированными в городе на ближайшие три дня, и призвало воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Об этом сообщается в пятницу на странице дипмиссии в Facebook.

"По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 25 октября (пятница) в районах Central, Kwun Tong, Mongkok, Fortress Hill, Quarry Bay, 26 октября (суббота) в районе Central, 27 октября (воскресенье) в районе Tsim Sha Tsui", - отмечается в сообщении.

"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - призвало диппредставительство.

С начала лета в регионе вспыхнули массовые акции против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю.

Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам полностью отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма.