Экс-глава Симферополя отказалась от участия в конкурсе на пост руководителя города

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Бывшая глава администрации Симферополя Наталья Маленко забрала документы с конкурса на замещение должности руководителя города, сообщил в пятницу на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

60-летняя Маленко с 14 декабря 2018 года являлась главой администрации Симферополя, до этого с октября 2016 года - первым заместителем председателя Госсовета республики и руководителем фракции "Единой России" в парламенте.

"По моей просьбе Наталья Федоровна Маленко забрала документы, которые она ранее подала в рамках конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя. Это решение соответствует общему курсу на обновление власти на всех уровнях", - написал он.

Аксенов отметил, что Маленко продолжит работу в его команде. "Мы обязательно найдем применение ее управленческому таланту и богатому опыту", - добавил глава Крыма.

Горсовет Симферополя 30 сентября досрочно прекратил полномочия Маленко на посту главы администрации города в связи с заявлением об отставке по собственному желанию. Конкурс на этот пост пройдет 25 октября, на него претендуют восемь человек, в том числе министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов и глава госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов.

В Крыму осенью началось масштабное обновление власти. Как сообщил Аксенов 18 сентября, все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Аксенов позднее отметил, что большинство глав городов и районов имеют шансы быть вновь избранными на эти посты по конкурсу.