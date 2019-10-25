Патрушев: иностранные спецслужбы ищут уязвимости IT-инфраструктуры РФ для хакерских атак

ОМСК, 25 октября. /ТАСС/. Иностранные спецслужбы целенаправленно ведут поиск уязвимых мест в информационной инфраструктуре России для проведения массированных компьютерных атак. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Омске.

"Иностранными спецслужбами ведется целенаправленная работа по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры для проведения массированных компьютерных атак. Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, что создаст реальные угрозы национальной безопасности", - сказал секретарь Совбеза.

Он отметил, что во всех регионах Сибири "организовано подключение информационных ресурсов органов государственной власти к российскому государственному сегменту сети Интернет, при этом сам российский государственный сегмент в силу своей ориентированности на государственный сектор является привлекательной целью для компьютерных атак и деструктивных воздействий".

"Уже в этом году <…> зафиксировано более 1,7 млн вредоносных воздействий на информационные ресурсы органов власти субъектов Федерации Сибирского федерального округа. По плотности вредоносных компьютерных воздействий округ занимает третье место в стране", - заметил Патрушев.

Ненадлежащая защита объектов IT-инфраструктуры в Сибири

Патрушев потребовал усилить контроль за выполнением требований по защите информационной структуры РФ в Сибирском федеральном округе.

На совещании он отметил, что вызывает тревогу "ненадлежащее выполнение требований" закона о безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, и прежде всего, это относится к ситуации в сферах транспорта, связи и энергетики.

"В этих сферах недостаточно эффективно осуществляется переход на использование отечественного программного обеспечения. Важно усилить контроль за обеспечением требований по защите информации. Одновременно следует повысить уровень подготовки кадров для региональных подразделений по защите информации", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ обратил внимание, что, несмотря на создание в целом в Сибирском федеральном округе необходимых условий для обеспечения защиты информационных систем органов государственной власти, "количество нарушений требований безопасности информации остается значительным".