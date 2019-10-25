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Магомед Даудов назначен и. о. секретаря регионального отделения "Единой России"

Ранее эту должность занимал экс-премьер-министр Чечни и нынешний советник президента России Абубокар Эдельгериев

ГРОЗНЫЙ, 25 октября. /ТАСС/. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов назначен и. о. секретаря регионального отделения партии "Единая Россия". Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Рамзан Кадыров.

Ранее эту должность занимал экс-премьер-министр Чечни и нынешний советник президента России Абубокар Эдельгериев.

"Кандидатура Магомеда Даудова обсуждалась и утверждена на заседании президиума Генсовета. Седьмого ноября состоится конференция Чеченского регионального отделения партии, на которой будет рассмотрен вопрос утверждения Даудова в должности секретаря", - написал Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность, что все участники конференции проголосуют за спикера парламента. "Магомед Даудов один из самых достойных и уважаемых представителей команды, которую основал наш первый президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он верой и правдой служил и работал на разных должностях, своевременно и качественно выполняя обязанности и поручения любой сложности", - добавил он.

Кадыров также поблагодарил Эдельгериева "за отличное выполнение обязанностей".

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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