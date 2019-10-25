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Председатель кировского заксобрания Быков сложил с себя полномочия спикера и депутата

Его решение поддержали большинство депутатов заксобрания

КИРОВ, 25 октября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Кировской области в пятницу поддержали решение спикера заксобрания, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Владимира Быкова о досрочном прекращении депутатских полномочий и освобождении от должности председателя парламента. Об этом сообщил ТАСС начальник информационно-аналитического управления законодательного собрания Кировской области Павел Караваев.

В пресс-службе заксобрания 14 октября сообщили, что Владимир Быков намерен оставить должность спикера, на которую он пришел в 2016 году после девяти лет работы на посту главы города Кирова, в связи с переходом на другую работу.

"Депутаты большинством голосов проголосовали за сложение депутатских полномочий Владимира Быкова и полномочий председателя заксобрания", - сказал Караваев.

В начале сентября депутаты от фракции КПРФ в Кировской области отказались работать в областном законодательном собрании под председательством Быкова, недоверие спикеру выразили также депутаты "Справедливой России". Такая позиция связана в том числе с уголовным делом предпринимателя Леонида Яфаркина о мошенничестве с землей в парке Победы, когда участок размером 4,3 га был выкуплен за 338 тыс. рублей, а затем продан коммерческой фирме, ущерб городу оценен в 165 млн рублей. Быков в период осуществления сделки с землей был главой города.

По официальной информации, с работой на этой должности отставка не связана, однако, по словам вице-спикера заксобрания Кировской области, депутата от ЛДПР Владимира Костина, сложение полномочий Быкова связано с делом о выделении земельного участка в парке Победы.

8 ноября в Кирове пройдет ежегодная конференция реготделения "Единой России", где в том числе планируют рассмотреть вопрос ротации руководящих органов. 24 октября губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил на встрече премьер-министра РФ, председателя партии Дмитрия Медведева с главами субъектов РФ - кандидатами в секретари региональных отделений "Единой России", что готов возглавить региональное отделение партии.

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РоссияКировская область
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