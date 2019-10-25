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Спикер городской думы Волгограда сложил полномочия по собственному желанию

Исполняющим полномочия председателя городской думы назначили Владлена Колесникова

ВОЛГОГРАД, 25 октября. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской городской думы в пятницу удовлетворили заявление спикера гордумы Андрея Косолапова о досрочном уходе с поста по собственному желанию, сообщается на сайте гордумы.

"На заседании Волгоградской городской думы депутаты удовлетворили заявление Косолапова о досрочном сложении полномочий депутата и председателя гордумы по собственному желанию", - сказано в сообщении.

Этим же решением депутаты назначили первого заместителя спикера гордумы Владлена Колесникова исполняющим полномочия председателя городской думы. В пресс-службе гордумы ТАСС уточнили, что избрание нового председателя думы ориентировочно состоится через месяц.

Косолапов возглавлял городскую думу Волгограда с 2014 года.

Теги
РоссияВолгоградская область
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