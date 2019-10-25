Врио губернатора Севастополя возглавил городское отделение "Единой России"

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев возглавил городское отделение партии "Единая Россия". Соответствующее решение принято на конференции отделения в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

В четверг президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов России секретарями региональных отделений партии. Председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев пояснял, что ряд руководителей субъектов выступил с предложением лично возглавить отделения "Единой России" в своих регионах. Председатель единороссов назвал эту идею правильной, отметив, в частности, что "партия дает возможность услышать тысячи людей сразу, причем это иной ракурс, чем, например, личное общение".

"Передо мной стоит много задач. Справиться со всеми поставленными вызовами можно только сообща, когда и депутатский корпус, и исполнительная власть работают вместе, на один результат. Мы много говорили во время выборов в законодательное собрание о том, что нужно сделать в первую очередь - программа партии, в которой больше 2000 конкретных задач, ваших наказов, лежит на моем рабочем столе, она уже стала частью бюджета города на следующий год. Впереди большая работа", - написал Развожаев в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Депутат Госдумы России Дмитрий Саблин в пятницу сложил полномочия секретаря севастопольского отделения "Единой России". "Дмитрий Вадимович, вы в непростой ситуации возглавили севастопольское отделение нашей партии, собрали по крупицам то, что оно на тот момент из себя представляло. Я считаю, что Михаил Владимирович Развожаев как раз та точка сборки, которая необходима, и его сегодняшнее назначение секретарем политсовета позволит консолидировать наши усилия, все здравые силы города, чтобы город развивался", - отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

В конце января 2019 года секретарем отделения стал депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отмечал, что задача Саблина - "перезагрузка" отделения единороссов в Севастополе накануне выборов в Заксобрание города 8 сентября. После выборов Турчак констатировал, что "перезагрузка" удалась.