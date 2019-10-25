Мэром Пензы стал Андрей Лузгин

ПЕНЗА, 25 октября. /ТАСС/. Депутаты Пензенской городской думы на сессии в пятницу избрали мэром города первого заместителя председателя правительства региона Андрея Лузгина.

"Число депутатов, присутствовавших на сессии, - 34 <…> За кандидатуру Лузгина Андрея Вячеславовича [проголосовали] 20 депутатов", - сказал председатель счетной комиссии, депутат гордумы Роман Петрухин.

Кроме Лузгина на пост претендовали депутат заксобрания Пензенской области, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев, глава администрации Малосердобинского района Пензенской области Иван Кирюхин и замглавы администрации Пензы Денис Леонтьев.

По уставу Пензы, глава администрации города избирается муниципальными депутатами на сессии думы из числа кандидатов, подавших заявление и допущенных к голосованию конкурсной комиссией. На выборы мэра Пензы в 2019 году было подано пять заявок, четыре кандидата была допущены до голосования.

Контракт с мэром заключает глава Пензы на срок полномочий гордумы. Новый состав городской думы, состоящей из 35 депутатов, был сформирован по итогам выборов 8 сентября сроком на пять лет. Полномочия предыдущего мэра Пензы Виктора Кувайцева, занимавшего должность с 2015 года, были прекращены 20 сентября в связи с его избранием депутатом гордумы нового созыва.

Андрей Лузгин родился в Пензе в 1981 году. Окончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию. С 2000 года работал в коммерческих структурах на различных должностях, в том числе руководящих. В 2015 году назначен министром инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области, в 2016 году - зампредседателя правительства региона, затем - первым зампредседателя правительства, курирующим сферу инвестиций.