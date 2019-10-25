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Медведев поздравил Лебедева с переназначением на должность председателя Исполкома СНГ

Премьер пожелал председателю Исполнительного комитета СНГ дальнейших успехов в работе

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Сергея Лебедева с переназначением на должность председателя Исполнительного комитета СНГ.

"Хочу поздравить от нашего общего имени Сергея Николаевича Лебедева с переназначением на должность председателя Исполкома, исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств. Желаем, Сергей Николаевич, вам дальнейших успехов в работе", - сказал премьер-министр РФ на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе. Он отметил опыт Лебедева и добавил, что тот знает проблематику СНГ очень хорошо.

Открывая заседание, Медведев поприветствовал всех участников. Он сделал акцент на том, что встреча организована в инновационном центре "Сколково". "Думаю, что вы уже обратили внимание - здесь своя атмосфера, здесь, действительно, представлены ведущие компании, занимающиеся в нашей стране инновационным развитием", - отметил Медведев, добавив, что в Сколково представлены как крупные организации, так и небольшие стартапы, которые занимаются разработкой и внедрением современных технологий.

"Рассчитываю, что вам будет интересно посмотреть, как устроена здесь жизнь и надеюсь, что эта атмосфера будет способствовать успешному заседанию Совета глав правительств СНГ", - заключил глава российского кабмина.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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