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Постпред РФ в Женеве станет главой делегации России в СПЧ ООН в 2020-2024 годах

Заместителями Гатилова в делегации станут директор Департамента по гуманитарного сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов и замдиректора того же департамента дипведомства Марина Корунова

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов утвержден на 2020-2024 годы главой российской делегации в Совете по правам человека Всемирной организации. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместителями Гатилова в делегации станут директор Департамента по гуманитарного сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов и замдиректора того же департамента дипведомства Марина Корунова.

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Россия
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