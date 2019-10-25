Путин: Россия последовательно поддерживает усилия Движения неприсоединения

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XVIII встречи глав государств и правительств Движения неприсоединения. Текст приветствия опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Россия последовательно поддерживает усилия Движения неприсоединения, направленные на построение справедливой многополярной системы мироустройства, на развитие равноправного международного диалога и сотрудничества, основанного на общепризнанных правовых нормах и учете законных интересов партнеров", - говорится в приветствии президента.

Глава государства отметил, что саммит проходит в непростой международной обстановке, когда в ряде регионов мира наблюдается эскалация вооруженных конфликтов, что затрудняет решение многих проблем, в том числе по борьбе с бедностью и голодом.

Президент РФ выразил уверенность, что дальнейшее расширение взаимодействия между РФ и Движением неприсоединения поспособствует упрочению безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях.

Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения открывается в пятницу в столице Азербайджана. Как сообщили в МИД республики, в нем примут участие делегации 158 стран и международных организаций. Около 60 стран будут представлены на уровне глав государств и правительств.

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. В настоящее время в нее входят 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя. В 1970 году был введен статус гостя, который дает право участия во всех встречах и мероприятиях организации открытого характера. Россия получила такой статус в 1995 году.