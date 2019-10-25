Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин: Россия последовательно поддерживает усилия Движения неприсоединения

Президент приветствовал участников и гостей XVIII встречи глав государств и правительств Движения неприсоединения

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XVIII встречи глав государств и правительств Движения неприсоединения. Текст приветствия опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Россия последовательно поддерживает усилия Движения неприсоединения, направленные на построение справедливой многополярной системы мироустройства, на развитие равноправного международного диалога и сотрудничества, основанного на общепризнанных правовых нормах и учете законных интересов партнеров", - говорится в приветствии президента.

Глава государства отметил, что саммит проходит в непростой международной обстановке, когда в ряде регионов мира наблюдается эскалация вооруженных конфликтов, что затрудняет решение многих проблем, в том числе по борьбе с бедностью и голодом.

Президент РФ выразил уверенность, что дальнейшее расширение взаимодействия между РФ и Движением неприсоединения поспособствует упрочению безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях.

Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения открывается в пятницу в столице Азербайджана. Как сообщили в МИД республики, в нем примут участие делегации 158 стран и международных организаций. Около 60 стран будут представлены на уровне глав государств и правительств.

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. В настоящее время в нее входят 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя. В 1970 году был введен статус гостя, который дает право участия во всех встречах и мероприятиях организации открытого характера. Россия получила такой статус в 1995 году.

Теги
Путин, Владимир Владимирович
Реклама на ТАСС
Лавров: Норвегия подтвердила, что базовая политика страны в отношении НАТО сохраняется
Москва в своем военном планировании учитывает деятельность НАТО в Норвегии, отметил при этом глава МИД России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС