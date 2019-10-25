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Кризис на Украине

Лавров: Москва готова содействовать выполнению "Минска" Донецком и Луганском

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© Александр Щербак/ТАСС

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Россия настроена всячески содействовать выполнению Минских соглашений со стороны республик Донбасса. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

"Мы надеемся, что ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента [Украины Владимира] Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится, - сказал Лавров. - Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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