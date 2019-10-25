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Медведев заверил нового премьера Азербайджана в поддержке с российской стороны

За восемь месяцев рост товарооборота между странами составил почти 25%, отметил российский премьер-министр
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Азербайджана Али Асадов Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Азербайджана Али Асадов
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Сколково с азербайджанским коллегой Али Асадовым. Он поздравил его с назначением на эту должность и поделился опытом работы в качестве главы правительства.

"Поздравляют с назначением на должность премьер-министра, желаю вам успехов. - сказал Медведев. - Вы человек опытный, но эта работа другого порядка, смею вас заверить, потому что хорошо быть помощником, когда можно что-то порекомендовать или в администрации работать, я сам работал. А здесь нужно принимать решения, причем некоторые из них весьма сложные". Медведев пожелал своему визави мужества и заверил, что тот может рассчитывать на помощь и поддержку с российской стороны.

"У нас продвинутые отношения, достаточно сказать, что за восемь месяцев рост товарооборота между нашими странами (составил) почти 25%. Это прекрасный результат", - отметил Медведев. По его оценке, это наилучший показатель, если сравнивать объемы взаимной торговли России с другими странами СНГ. "Другой вопрос, что важна база. Как экономист вы это отлично понимаете. Но меня заверили наши коллеги, что и база у нас уже достаточно приличная", - отметил российский премьер, выразив готовность обсудить все вопросы двусторонней повестки.

Со своей стороны Али Асадов поблагодарил премьер-министра РФ за поздравление. "Благодарю за те теплые слова, которые были сказаны вами. Рассчитываю, что это будет способствовать дальнейшему нашему двустороннему сотрудничеству в экономической, культурной и во всех других сферах, которые связывают Российскую Федерацию с Азербайджаном и Азербайджан с Российской Федерацией", - сказал он.

Премьер Азербайджана рассказал и о своих впечатлениях от Сколково. По его словам, он был удивлен масштабом и объемом российского инновационного центра. "Я думаю, что те предложения, которые уже высказаны о том, чтобы использовать на двусторонней и многосторонней основе инновационные и другие возможности, которые созданы здесь, в дальнейшем мы в своей работе будем использовать", - заключил он.

8 октября в отставку с поста премьер-министра Азербайджана по собственному желанию ушел Новруз Мамедов. На его место был назначен Али Асадов, являвшийся до этого помощником президента по экономическим вопросам.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичАзербайджанРоссия
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