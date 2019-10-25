Лавров: создание зоны безопасности под эгидой НАТО на севере Сирии ни к чему не приведет

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Инициатива министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании зоны безопасности под международным контролем на северо-востоке Сирии непонятна России. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Киркенесе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается инициативы о создании на северо-востоке Сирии зоны безопасности решением Совета Безопасности ООН, то у нас пока нет даже понимания, о чем конкретно идет речь, потому что выдвинула эту инициативу впервые министр обороны Германии, но она тут же была критически воспринята другими частями немецкого правительства", - сказал Лавров.