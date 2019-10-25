Лавров: прошение о помиловании осужденного за шпионаж норвежца Берга рассматривается

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Рассмотрение прошения о помиловании осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга не займет много времени. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

"Господин Берг был осужден по статье "Шпионаж". Он подал прощение о помиловании, оно рассматривается. Надеюсь, что это не займет много времени", - сказал он.

Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ. Как было установлено в ходе судебного следствия, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получал от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб. По словам гособвинителя, Берг сотрудничал с разведывательной службой Норвегии за денежное вознаграждение. Московский городской суд 16 апреля признал норвежца виновным в шпионаже против РФ и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

