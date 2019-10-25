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Лавров: усиление НАТО на Востоке угрожает безопасности на Крайнем Севере

Москву беспокоит продолжающаяся линия альянса на продвижение военной инфраструктуры на Восток, "поближе к российским границам", отметил глава МИД РФ

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Действия НАТО по усилению военной инфраструктуры у российских границ негативно отражаются на обеспечении безопасности на Крайнем Севере. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

"Нас беспокоит продолжающаяся настойчивая линия НАТО на продвижение военной инфраструктуры на Восток, поближе к российским границам. Это сказывается весьма негативно на обстановке на Крайнем Севере", - сказал министр.

Российская делегация напомнила норвежским коллегам о предлагаемых Москвой мерах по обеспечению общеевропейской безопасности, отметил Лавров.

Они также сообщил, что между РФ и Норвегией возобновились контакты по оборонной линии. Россия ожидает, что возобновление контактов с Норвегией по оборонной линии будет способствовать укреплению доверия, заявил Лавров.

"Я думаю, что укреплению доверия будут способствовать возобновившиеся в этом году достаточно активные контакты по линии министерства обороны. Мы их всячески поощряем", - сказал глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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