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Лавров: Норвегия подтвердила, что базовая политика страны в отношении НАТО сохраняется

Москва в своем военном планировании учитывает деятельность НАТО в Норвегии, отметил при этом глава МИД России

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Базовая политика Норвегии в отношении НАТО сохраняется в полной мере. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.

"Мы задали некоторые вопросы, связанные с тем, как на территории Норвегии развивается активность НАТО. Нас это тревожит и с точки зрения того, что это наш сосед, и в том плане, что это создает риски милитаризации Арктики, против чего все члены Арктического совета всегда активно выступали, - сказал Лавров. - Как я уже сказал, госпожа министр привела в ответ свои аргументы, включающие обязательства в рамках Североатлантического альянса, но подтвердила, как я уже отметил, что базовая политика в полной мере сохраняет свою актуальность".

Лавров также отметил, что Россия не считает, что Норвегия представляет угрозу безопасности страны, но не может не брать в расчет военную активность НАТО на территории королевства.

"И как Норвегия не видит в России угрозы своей безопасности, также и Россия не видит в Норвегии угрозы своей безопасности, - сказал Лавров. - Но, к сожалению, не всегда все зависит от намерений конкретной страны, но и от ситуации в том альянсе, в котором она состоит".

Министр добавил, что Москва в своем военном планировании учитывает деятельность НАТО в Норвегии. "Мы делаем абсолютный минимум необходимого, чтобы чувствовать себя спокойно", - уточнил он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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