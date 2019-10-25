Песков: шероховатости в начале реализации меморандума России и Турции по Сирии возможны

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Определенных шероховатостей на первой стадии реализации подписанного в Сочи меморандума РФ и Турции по Сирии нельзя исключать, ситуация не может нормализоваться в одночасье. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Определенных шероховатостей на первых стадиях, безусловно, нельзя исключать, ситуация очень сложная, и в одночасье она не может нормализоваться. Но проводится очень кропотливая и сложная работа", - сказал Песков.

Он добавил: "В настоящее время происходит развертывание наших сил и средств, а также сил и средств сирийских пограничников в очерченных зонах, что само по себе является позитивным фактом и говорит о том, что в русле достигнутых и закрепленных в меморандуме договоренностей ведется конкретная работа".

Отвечая на вопрос о том, каким именно образом российские и сирийские силы будут содействовать отводу курдских отрядов с очерченных территорий, представитель Кремля отметил, что "осуществляются соответствующие контакты с представителями курдов, в ходе контактов и обеспечивается этот процесс отведения". "Если курдские подразделения с вооружениями не будут отведены из этой зоны, то между ними [турецкими и курдскими силами] в этих зонах пограничники и наши военные полицейские стоять не будут. И тогда, конечно, к сожалению, эти курдские подразделения останутся один на один с турецкими вооруженными силами", - добавил Песков.

Первое заседание Конституционного комитета Сирии станет позитивным результатом на пути политического урегулирования в этой стране, заявил Песков.

"Само по себе начало, первый сбор этого комитета - это уже позитивный результат, важный шаг на длинном пути политического урегулирования [в Сирии], - сказал он. - Но никто не носит розовые очки, путь будет длительным и очень сложным. Но надеемся, что все же это первое мероприятие комитета состоится".

Официальный представитель офиса спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Дженифер Фентон ранее сообщила, что церемония открытия первого заседания Конституционного комитета Сирии запланирована в Женеве на 30 октября. В состав комитета, который был сформирован в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.