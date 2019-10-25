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Песков заявил, что прошение о помиловании Берга будет рассмотрено

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга будет рассмотрено, но пока документ, скорее всего, не поступил.

"Возможно, еще не поступило [прошение о помиловании], потому что на прохождение документов требуется какое-то время", - сказал представитель Кремля в пятницу журналистам. Он пообещал: "Когда в установленном порядке поступит, комиссия [по помилованию] будет рассматривать и будет вносить рекомендацию главе государства".

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