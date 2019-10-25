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Песков: об отключении связи при борьбе с телефонным терроризмом речь не идет

Никто пока "никакие страны не отрубает, об этом речи не идет", отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Решений о том, как бороться с телефонными террористами, пока не принято, но "никто никакую связь не отрубает", заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"[Телефонный терроризм] - большая проблема. Очевидна настоятельная необходимость принятия мер для борьбы с этой проблемой", - отметил представитель Кремля. При этом он подчеркнул: "Никто никакую связь не отрубает". По мнению Пескова, подобные сообщения СМИ - "излюбленный гипертрофированный подход в информационных потоках". "Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет", - повторил он и призвал "ориентироваться на комментарии специалистов".

"В Кремле знают о том, что этот вопрос [борьба с телефонным терроризмом] обсуждается на различных уровнях", - отметил Песков. Он обратил внимание на тот факт, что все "неоднократно становились свидетелями и телефонного хулиганства, и терроризма, которые фактически угрожают, вносят дискомфорт в жизнь тысяч и тысяч людей". "Давайте вспомним сообщения об эвакуации, об освобождении зданий, о проверках, о направленных туда всяких силах и средствах. Это все стоит денег, и государство это все оплачивает", - сказал представитель Кремля.

Он повторил, что конкретные возможные меры противодействия телефонным угрозам должны обсуждаться специалистами.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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