Песков: Путин и президент ЦАР не обсуждали вопрос о военной базе

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Тема продолжения военно-технического сотрудничества России и Центрально-Африканской Республики (ЦАР) поднималась на переговорах президентов двух стран - Владимира Путина и Фостен-Арканжа Туадеры в Сочи на полях саммита Россия - Африка. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема продолжения военно-технического сотрудничества, действительно, была на повестке дня", - заявил Песков.

При этом, по его словам, вопрос о возможном создании в этой стране российской военной базы не обсуждался. "Нет, эта тема не фигурировала на переговорах", - добавил представитель Кремля.