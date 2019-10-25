Путин даст поручения по итогам переговоров с лидерами африканских стран

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин раздаст поручения по итогам переговоров, прошедших на саммите Россия - Африка 23-24 октября в Сочи.

"Сегодня [у главы государства] ряд внутренних встреч и совещаний, в том числе [Путин] будет раздавать поручения по итогам тех переговоров, которые были вчера, которые касаются российских ведомств, организаций и компаний", - сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин принял участие в первом саммите Россия - Африка, провел марафон из двусторонних встреч с лидерами африканских стран.