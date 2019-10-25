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Саммит Россия – Африка

Путин даст поручения по итогам переговоров с лидерами африканских стран

Саммит Россия - Африка прошел 23-24 октября в Сочи

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин раздаст поручения по итогам переговоров, прошедших на саммите Россия - Африка 23-24 октября в Сочи.

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"Сегодня [у главы государства] ряд внутренних встреч и совещаний, в том числе [Путин] будет раздавать поручения по итогам тех переговоров, которые были вчера, которые касаются российских ведомств, организаций и компаний", - сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин принял участие в первом саммите Россия - Африка, провел марафон из двусторонних встреч с лидерами африканских стран.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСаммит Россия – Африка
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